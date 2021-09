Scout: Agesci Abruzzo, domani al santuario di San Gabriele rover e scolte incontrano don Ciotti

Rover e scolte abruzzesi dell’Agesci incontreranno domani, domenica 12 settembre, al santuario di San Gabriele dell’Addolorata (Te), don Luigi Ciotti per un confronto sui temi della legalità, della giustizia, dell’impegno sociale. Dalle 10, il sacerdote fondatore del Gruppo Abele e dell’Associazione Libera, dialogherà con i giovani scout che, tra oggi e domani, partecipano ad attività di confronto e condivisione, momenti necessari a tessere quei legami che la pandemia ha allentato.

Serena Rotolone e Domenico Amicone, incaricati regionali dell’Agesci, si sono detti “pronti, anche grazie alla preziosa presenza e testimonianza di don Ciotti, a metterci in gioco sui temi della legalità, della giustizia e della responsabilità per tornare a sentirci parte attiva nella costruzione del bene comune a partire dai nostri territori e dai nostri ragazzi che sono la parte bella, piena di sogni e la speranza concreta di un vero cambiamento”.