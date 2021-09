Scuola: mons. Carboni (Oristano e Ales-Terralba) agli studenti, “non lasciatevi schiacciare alla routine”

“Anche l’anno scolastico 2021-2022 si apre con sentimenti contrastanti: c’è incertezza ma, al tempo stesso, qualche luce di speranza”. Così mons. Roberto Carboni, arcivescovo di Oristano e vescovo di Ales-Terralba, nel suo messaggio per l’inizio dell’anno scolastico saluta gli studenti, i docenti e le famiglie, rivolgendo loro “una parola di incoraggiamento, di vicinanza, ma anche un invito alla responsabilità per quanti illuminano il loro servizio con il Vangelo”. Agli studenti, l’arcivescovo chiede di “non rinunciare a desiderare di crescere, di imparare, di osare anche nuovi percorsi senza lasciarsi schiacciare da una routine che uccide la creatività”. Ai genitori, l’invito a “collaborare con i docenti, senza chiudersi nelle pretese e contrapposizioni, ma dando fiducia”. Ai professori e dirigenti scolastici, infine, la richiesta è di “dare risposte ai timori, agli interrogativi dei ragazzi e dei loro genitori, anche in relazione alle criticità suscitate dalla pandemia”. Una parola, infine, agli insegnanti di religione, cui mons. Carboni affida il mandato di “essere artefici di comunione nell’ambiente scolastico”.