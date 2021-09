“A Sua Immagine”: nella puntata di oggi viaggio nella spiritualità di Perugia. Domani, focus sul congresso eucaristico a Budapest

Nel viaggio estivo con Lorena Bianchetti, alla scoperta di importanti città italiane, “A Sua Immagine” si ferma a Perugia. Un viaggio, in onda oggi dalle 15.45 su Rai Uno, con un’incursione nel suo medioevo, rappresentato da Andrea Fortebraccio, il capitano di ventura che la conquistò e la governò; e non si può ignorare neppure la grande arte rinascimentale, che in Pietro Vannucci, il Perugino, toccò uno dei massimi vertici. Perugia è anche spiritualità: e se non mancheranno inevitabili riflessioni sul movimento francescano, che nasce nella vicinissima Assisi, ci sarà modo anche di conoscere una particolare devozione locale, quella per la Madonna bambina, la cui sede privilegiata è la seicentesca chiesa del Gesù.

Si conclude ad Assisi, nella basilica di San Francesco, il viaggio in bici per l’Italia di don Giordano Goccini e dei suoi giovani. Nella puntata di questo sabato si affronta il tema della fragilità.

Don Giordano racconterà il suo viaggio in bici fino a Gerusalemme, durante il quale ha sperimentato la croce e ha dato una risposta alla domanda del Vangelo di questo sabato: “Voi chi dite che io sia?”. In quell’occasione ha conosciuto padre Paolo Dall’Oglio, il fondatore della comunità monastica di Mar Musa, scomparso a Raqqa, in Siria, nel luglio del 2013. Don Giordano incontrerà la sorella di padre Paolo, Cecilia Dall’Oglio.

Domani, domenica 12 settembre, dalle 10.45, l’attenzione sarà rivolta a Budapest per il 52° Congresso eucaristico internazionale, che vedrà la partecipazione di Papa Francesco. In questa occasione “A Sua Immagine” dedica una puntata ai Congressi eucaristici: cosa sono, quando sono stati istituiti, e da quale esigenza della Chiesa sono nati. Lorena Bianchetti ne parlerà con don Armando Matteo, sottosegretario della Congregazione per la dottrina della Fede, e Alessandro Gisotti, vicedirettore editoriale dei media vaticani. Nel corso della puntata, collegamenti con Budapest, dove Vania De Luca, inviata sul luogo, racconterà l’arrivo di Papa Francesco e le sue prime ore in terra d’Ungheria. Ma sarà anche l’occasione per riascoltare le parole che il magistero di Papa Francesco ha dedicato, molto frequentemente all’Eucarestia, e per ripercorrere i tanti miracoli eucaristici oggetto della devozione del popolo cristiano.