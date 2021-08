Terremoto Haiti: Chiese di Repubblica Dominicana e Argentina, vicinanza, preghiera e solidarietà

La Conferenza episcopale dominicana (Ced) ha espresso le “più sentite condoglianze per le persone morte nel recente terremoto che ha causato tanto dolore alla Repubblica sorella di Haiti”, attraverso una comunicazione inviata al presidente della Conferenza episcopale di Haiti, mons. Launay Saturné, arcivescovo di Cap-Haïtien. La lettera, firmata da mons. Freddy Bretón, arcivescovo di Santiago de los Caballeros e presidente della Ced, rende nota la preghiera per i defunti e per la guarigione dei feriti, come il card. Chibly Langlois.

I vescovi dominicani auspicano che verso il Paese confinante, con il quale viene condiviso il territorio dell’isola di Hispaniola, giungano aiuti frutto di collaborazioni internazionali, comprese quelle della Repubblica Dominicana.

La comunicazione firmata anche da mons. Faustino Burgos, vescovo ausiliare di Santo Domingo e segretario generale della Ced, riferisce che, attraverso varie istituzioni della Chiesa, sono stati gestiti e inviati contributi, “con la speranza che il nostro umile contributo possa essere di aiuto in una situazione così spiacevole”.

Anche la Conferenza episcopale argentina (Cea) ha espresso solidarietà e vicinanza fraterna al popolo di Haiti, che “ancora una volta ha subito un terremoto che ha colpito con dolore, distruzione e morte il Paese fratello”. Nel messaggio, diffuso sui social della Cea, i vescovi chiedono a Dio Padre di “accompagnare nel dolore coloro che hanno sofferto di più le conseguenze irreparabili di un nuovo terremoto”.