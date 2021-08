Diocesi: Fermo, gli auguri dell’arcivescovo Pennacchio e della comunità ecclesiale per il 65° di sacerdozio di don Monterubbianesi

Don Franco Monterubbianesi

L’arcivescovo di Fermo Rocco Pennacchio e la comunità ecclesiale diocesana “ringraziano il Signore per i sessantacinque anni di sacerdozio di don Franco Monterubbianesi, protagonista instancabile, da più di cinquant’anni, di attività in favore specialmente di persone disabili, nonché attivo protagonista sul territorio di iniziative profetiche e di stimolo al coinvolgimento dei giovani”. Lo si legge in una nota diffusa dalla diocesi di Fermo. “L’esperienza di don Franco, conosciuta in ambito nazionale e riconosciuta anche attraverso il recente conferimento del Premio Don Peppe Diana, rimane per tutti uno stimolo a non trascurare la rilevanza sociale del Vangelo e di proseguire sulla strada della promozione degli ultimi”.

“Come accade a tutti nella vita, arriva un tempo in cui bisogna passare il testimone, perché il bene compiuto continui ad essere seminato da altri che possano proseguire il cammino, con energia nuova. Questo permetterà a don Franco Monterubbianesi, novantenne, di godere il giusto riposo e di mettere a disposizione il bagaglio di esperienza conquistata sul campo lasciando ad altri la responsabilità delle iniziative e delle progettualità intraprese”.