Eruzioni vulcaniche: Ingv, “nell’Info Point di Stromboli una nuova informazione su pericolosità e allertamento rapido”

L’Info Point di Stromboli è stato rinnovato e arricchito con nuovi pannelli informativi realizzati dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e dal Dipartimento nazionale della Protezione civile (Dpc). “Con testi in italiano e inglese, il visitatore può prendere coscienza della pericolosità connessa all’attività vulcanica dello Stromboli” e del “Sistema di allertamento nazionale per i vulcani italiani, con un focus particolare sui due sistemi sperimentali di allertamento rapido (Early Warning) per le esplosioni parossistiche e per i maremoti sull’isola di Stromboli”, si legge in una nota diffusa oggi dall’Ingv.

In particolare, “il pannello informativo dedicato alla pericolosità vulcanica dello Stromboli, alla luce delle conoscenze della ricerca scientifica, rappresenta le varie tipologie di fenomeni che possono interessare il vulcano: dall’attività ordinaria alle esplosioni maggiori e parossistiche, passando per le colate laviche, le frane nella Sciara del Fuoco, i maremoti, gli incendi e i terremoti”.

Il pannello sul Sistema di allertamento nazionale per i vulcani italiani, elaborato dal Dipartimento della Protezione civile, è dedicato ai differenti “livelli di allerta” dichiarati dal Dpc sulla base dei dati forniti dal sistema avanzato di monitoraggio dei parametri geofisici e geochimici di Stromboli. “Nella visita il turista acquisirà informazioni utili per la sua sicurezza e sulle fasi operative di protezione civile per le eruzioni vulcaniche a livello nazionale”, spiega la nota.

Si evidenziano, in particolare, i due sistemi sperimentali di allertamento rapido (Early Warning) realizzati dal Dpc che, in caso di evento a Stromboli, attivano automaticamente le sirene pochi istanti prima del verificarsi di un’esplosione parossistica del vulcano o nel caso di un allarme maremoto.

“Gli Info Point Ingv delle Isole Eolie sono due presidi di fondamentale importanza per l’informazione scientifica sul territorio soprattutto durante i mesi estivi, quando l’attività escursionistica di turisti italiani e stranieri è particolarmente intensa – chiarisce la nota -. Nelle Sale visitatori delle due strutture di Stromboli e Vulcano, infatti, team specializzati di ricercatori dell’Ingv accolgono il pubblico illustrando il vulcanismo eoliano e i rischi connessi, fornendo informazioni sul livello di attività in tempo reale dei vulcani, sui sistemi di monitoraggio delle isole e sulle ricerche scientifiche condotte dall’Ingv”.

La comunicazione scientifica costante è per Ingv e Dpc “un’attività strategica per la mitigazione del rischio e in tale ottica sono impegnati per ampliare le informazioni ai visitatori, rafforzando gli strumenti di divulgazione già presenti negli Info Point Ingv, da sempre strutture di supporto per l’informazione scientifica e di protezione civile”.