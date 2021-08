Diocesi: Perugia, al via “investigatio previa” su don Vincenzo Esposito

L’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, il card. Gualtiero Bassetti, “a fronte della gravità della notizia, ha ritenuto doveroso dare avvio all’investigatio previa in ottemperanza a quanto previsto, in casi del genere, dalle norme canoniche”. Lo comunica la diocesi di Perugia-Città della Pieve, in relazione al caso che riguarda don Vincenzo Esposito. In seguito all’indagine condotta dai Carabinieri di Termini Imerese (Pa), lo scorso 2 agosto, il sacerdote è stato arrestato e tradotto nella Casa di reclusione di Spoleto (Pg). Al parroco di San Feliciano (Pg) sono stati contestati reati di carattere sessuale.