Afghanistan: Bonetti (min. Pari Opportunità), “impegno a favore delle donne a G20 a Santa Margherita Ligure.

“Dal presidente Draghi l’impegno chiaro dell’Italia e dell’Europa per le donne afghane, per chi si è speso per i loro diritti. È l’impegno che porteremo al G20 sulle donne tra pochi giorni a Santa Margherita Ligure”. Lo ha scritto in un tweet Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la famiglia.

