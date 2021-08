Terremoto Haiti: Aibi, avviata in collaborazione con Aihip “una raccolta fondi per i bambini accolti nelle Creche”

“Ogni ora che passa si aggrava il bilancio delle vittime del terremoto ad Haiti. Gli ultimi dati della Protezione civile indicano che i morti hanno quasi raggiunto la soglia dei 2mila, mentre sono quasi 7mila i feriti che non riescono più a essere sistemati negli ospedali orami saturi”. Lo ricorda, in una nota, oggi l’Associazione Amici dei bambini (Aibi), lanciando una raccolta fondi in soccorso delle vittime del terremoto di Haiti.

“Aibi, che ad Haiti opera dal 2013, si è subito mossa in aiuto dei ‘suoi’ bambini accolti nelle Creche (così si chiamano i piccoli istituti nei quali vivono i bambini abbandonati) lanciando una raccolta fondi dedicata in collaborazione con l’Associazione internazionale Haiti Integrity Project (Aihip). Chiunque può partecipare con una donazione”, conclude la nota. Info: www.aibi.it.