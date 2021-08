Diocesi: Teramo, al via oggi la 41ª Tendopoli dei giovani al santuario di San Gabriele

Oggi, mercoledì 18 agosto, al santuario di San Gabriele (Te) inizierà la 41ª Tendopoli dei giovani, che anche quest’anno sarà per la maggior parte virtuale, per il perdurare della pandemia. “San Gabriele, un eroe senza maschera” è il titolo dell’edizione 2021, che vedrà tanti giovani che da casa parteciperanno virtualmente.

La Tendopoli inizierà stasera, alle ore 18, con il saluto di padre Francesco Cordeschi, fondatore della kermesse giovanile ai piedi del Gran Sasso.

Giovedì 19 agosto, alle ore 15.30, padre Marco Staffolani terrà una videoconferenza su “San Gabriele un eroe senza maschera”. Nel pomeriggio di venerdì 20 agosto ci sarà una riflessione su “Gli idoli-eroi sono come spaventapasseri in un campo di cocomeri”. Seguirà, alle ore 18.30, la Via Crucis.

La Tendopoli si concluderà sabato 21 agosto, alle ore 11, con la messa celebrata dal card. Mauro Gambetti, vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano ed ex tendopolista. Alle ore 12 ci sarà il passaggio della Porta santa per il giubileo della Tendopoli. Nel pomeriggio una festa all’aperto concluderà l’edizione 2021.