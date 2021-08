Terremoto Haiti: Caritas Bolzano-Bressanone, stanziati 20mila euro “per garantire aiuti immediati nelle zone più colpite”

A causa del terremoto che ha colpito Haiti, migliaia di famiglie hanno perso la propria casa, quasi 2000 persone sono morte sotto le macerie e resta alto il numero dei dispersi. “La Caritas diocesana di Bolzano-Bressanone ha già messo a disposizione 20.000 euro per garantire aiuti immediati nelle zone più colpite e invita la popolazione altoatesina a contribuire con una donazione”, si legge in una nota della Caritas diocesana, che ricorda: “Sono Les Cayes e Jeremie i dipartimenti più colpiti dal duplice terremoto che sabato scorso si è abbattuto nel sud ovest del paese. Sono stati registrati numerosi crolli, come la cattedrale di Jeremie, dove era in corso una funzione religiosa”.

“La città è stata gravemente colpita, molti edifici sono stati rasi al suolo e le strade inondate dalle forti piogge che stanno complicando le operazioni di soccorso. L’allerta tsunami lungo le coste più colpite rimane alta”, aggiunge la nota, precisando che “la Caritas diocesana di Bolzano-Bressanone sta monitorando la situazione attraverso i canali della Caritas Italiana e ha messo a disposizione 20.000 euro dal fondo catastrofi, per garantire aiuti immediati alla popolazione colpita”.