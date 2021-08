Diocesi: santuario di Mendicino (Cosenza), al posto dei fuochi d’artificio piantumazione di alberi. “Risposta al crimine degli incendiari”

“Fra le tante iniziative di quest’anno, la somma destinata ai fuochi d’artificio per la conclusione della festa dell’Assunta nel nostro santuario diocesano sarà interamente impiegata per l’acquisto di nuovi alberi che pianteremo nel terreno del santuario stesso come un piccolo segno di risposta al crimine violento commesso dagli incendiari”. Lo ha detto don Enzo Gabrieli, parroco di San Nicola di Bari a Mendicino (diocesi di Cosenza-Bisignano), spiegando la particolare iniziativa proposta al termine dei festeggiamenti per la Vergine Maria assunta in cielo in un territorio in questi giorni interessato da una vasta mole di incendi. “Si tratta di una scelta educativa e anche di fede perché il Creato ci parla di Dio, è il primo Vangelo scritto direttamente da lui”. Don Gabrieli ha evidenziato che “se questo si ripete in altre parrocchie e in altre occasioni di festività religiose porremo piccoli tasselli di custodia e di amore per il Creato. Sarà il nostro canto di lode più bello al Signore”.