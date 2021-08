Afghanistan: dichiarazione congiunta, firmata da Ue e altri 19 Paesi, sulla situazione di donne e ragazze. “Garantire protezione e diritti”

“Siamo profondamente preoccupati per le donne e le ragazze afghane, i loro diritti all’istruzione, al lavoro e alla libertà di movimento. Chiediamo a coloro che occupano posizioni di potere e autorità in tutto l’Afghanistan di garantire la loro protezione”. Lo afferma una dichiarazione cofirmata da Unione europea, Albania, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, Macedonia del Nord, Nuova Zelanda, Norvegia, Paraguay, Senegal, Svizzera e Stati Uniti d’America. L’inedita “coalizione” afferma ancora: “le donne e le ragazze afghane, come tutto il popolo afghano, meritano di vivere in sicurezza, protezione e dignità. Occorre prevenire ogni forma di discriminazione e abuso. Noi della comunità internazionale siamo pronti ad assisterli con aiuti e sostegno umanitari, per garantire che le loro voci possano essere ascoltate”. Il testo prosegue: “monitoreremo da vicino come qualsiasi governo futuro garantisca diritti e libertà che sono diventati parte integrante della vita delle donne e delle ragazze in Afghanistan negli ultimi vent’anni”.