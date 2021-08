Coronavirus Covid-19: Anelli (Fnomceo), “grazie Papa Francesco per parole su vaccini. Serve campagna che metta in sicurezza il pianeta”

“Grazie Papa Francesco per le parole semplici e profonde: è vero, vaccinarsi è un atto d’amore, verso se stessi, verso il prossimo e verso tutti i popoli”. Così il presidente degli Ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli, commenta il messaggio che il Pontefice ha voluto lanciare in un video sulla campagna di vaccinazione contro Covid-19, diffuso questa mattina in tutto il mondo.

E proprio di una “campagna che metta in sicurezza il pianeta” c’è, secondo Anelli, bisogno oggi. “I virus non hanno confini – spiega –, si diffondono e mutano, più rapidamente se esistono popolazioni in gran parte non vaccinate. È per questo che, sia per ragioni etiche, sia per ragioni di politica sanitaria, è necessaria una campagna che raggiunga tutti i popoli”.

“Chiediamo dunque all’Europa un’azione forte, per vaccinare anche i Paesi che non sono nelle condizioni di produrre o comprare grandi quantità di vaccini – conclude Anelli -. Penso alla liberazione dei brevetti, certo, ma anche ad aderire alle sollecitazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e destinare una parte delle dosi già acquistate in vista del booster ai Paesi più poveri, somministrando la terza dose, per ora e dopo le opportune valutazioni epidemiologiche, solo ai soggetti fragili o più esposti al virus. Solo così riusciremo a vaccinare il mondo, proteggendoci tutti”.