Ue: oggi riunione ministeriale su Bielorussia e Afghanistan. Focus sugli aspetti politici, umanitari e migratori

L’Alto rappresentante Ue Josep Borrell e il commissario per gli affari interni, Ylva Johansson, parteciperanno oggi a una riunione straordinaria dei ministri dell’Interno che era stata programmata per discutere gli ultimi sviluppi alle frontiere esterne dell’Ue con la Bielorussia. L’incontro si svolgerà in videoconferenza nell’ambito del meccanismo Integrated Political Crisis Response, il quadro di crisi del Consiglio europeo per coordinare la risposta alle crisi al più alto livello politico. Durante la riunione, “i ministri – spiega un comunicato – valuteranno la situazione e decideranno su ulteriori azioni necessarie per salvaguardare l’integrità e la sicurezza di questa parte della frontiera esterna dell’Ue”. Parteciperanno anche rappresentanti di Frontex, Easo ed Europol, nonché rappresentanti di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Borrell e Johansson “coglieranno l’opportunità di questo forum politico di alto livello per fornire un aggiornamento sugli ultimi sviluppi in Afghanistan con un focus sugli aspetti politici, umanitari e migratori”.