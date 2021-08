Afghanistan: Unione buddhista italiana, “pronti a sostenere i corridoi umanitari”

L’Unione buddhista italiana “sostiene fortemente la necessità di realizzare quanto prima corridoi umanitari ed è disponibile a collaborare e sostenere le varie organizzazioni e le altre confessioni religiose che sono e saranno impegnate su questo fronte”. “Avvertiamo forte l’esigenza che le persone a rischio siano messe in sicurezza e possano essere accolte per garantire loro un futuro”, sottolinea l’Unione buddhista italiana, auspicando che le istituzioni italiane ed europee “facciano sentire con forza la loro voce in uno spirito di solidarietà e compassione”. “‘L’intera comunità buddhista italiana è al fianco delle donne e degli uomini afghani e il nostro pensiero è con e per loro”, concludono.