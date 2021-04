Solidarietà: Grottammare, premio “La Perla d’oro” alla Misericordia cittadina

È stato assegnato alla Misericordia di Grottammare il premio “La Perla d’oro”, promosso dal giornale “Grottammare” per valorizzare tutte le associazioni che operano in città e che portano avanti iniziative solidali. I membri della Misericordia hanno ricevuto, nei giorni scorsi, il premio, alla prima edizione, sul sagrato della chiesa di San Pio V, nel rispetto di tutte le normative anti-Covid. A introdurre la premiazione il giornalista Nicola Rosetti che ha ringraziato la Misericordia per il lavoro che da due decenni svolge sul territorio, ricordando come ci sia “un filo rosso fra Creazione, bellezza e cura della persona”. Il premio è un dipinto realizzato dall’artista Patrizio Moscardelli e da un collaboratore della Caritas di San Benedetto del Tronto insieme ad altri volontari Caritas. Alla Misericordia sono giunti anche gli elogi del Governatore, Alessandro Speca, referente di “Misericordia Marche”, che ha ricordato le tante forme di assistenza prestate durante l’emergenza Covid-19, come quello con l’autoambulanza nelle sue molteplici declinazioni, servizi di soccorso per il 118, di trasporto per ricoveri, dimissioni, visite di controllo, trasporto di pazienti in dialisi e prestazioni ambulatoriali. A partire dal giugno 2020 – ha aggiunto Speca – essa offre il proprio servizio come mezzo per il trasporto dei pazienti affetti da Covid per 12 ore al giorno. La cerimonia si è conclusa con la consegna del premio e di una copia dell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco, a ogni confratello e un buono-carburante per le autoambulanze.