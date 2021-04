Parlamento Ue: in emiciclo discussione e voto sull’accordo con il Regno Unito. Brexit definita “errore storico”

(Photo Sir/European Parliament)

Prende avvio oggi (ore 17) la sessione plenaria dell’Europarlamento, che si protrarrà fino a giovedì 29 aprile in versione mista, ovvero in presenza (a Bruxelles) o in remoto. Un argomento-chiave è l’accordo Ue-Regno Unito per il dopo Brexit. Discussione e votazione si svolgeranno domani, e i risultati saranno disponibili mercoledì mattina. Gli eurodeputati voteranno per dare il loro consenso all’accordo che stabilisce le regole per le relazioni future tra i 27 e Londra. “I deputati – segnala il Parlamento Ue – discuteranno e voteranno anche una risoluzione di valutazione dell’accordo, in cui dovrebbero insistere sulla sua piena attuazione insieme all’accordo di recesso, e sottolineare il ruolo che il Parlamento avrà nel controllare l’applicazione concreta degli accordi”. Occorre ricordare che il 24 dicembre 2020, i negoziatori dell’Ue e del Regno Unito hanno concordato l’accordo commerciale e di cooperazione che stabilisce i termini della futura cooperazione bilaterale sul libero scambio, senza quote e tariffe in settori quali la pesca, l’energia e la sicurezza interna, e le norme sulla concorrenza leale. L’accordo è stato applicato provvisoriamente dal 1° gennaio 2021 e scadrà il 30 aprile 2021. L’approvazione in Parlamento è necessaria per l’entrata in vigore permanente del testo. Nel progetto di risoluzione che accompagna il voto, la Brexit viene definita un “errore storico”. Viene inoltre accolto con favore l’accordo commerciale e di cooperazione, ma si condannano le recenti azioni unilaterali del Regno Unito in violazione dell’accordo di recesso.