Diocesi: Cassano all’Jonio, nella parrocchia di San Vincenzo Ferrer a Trebisacce settimana eucaristica con la statua del beato Carlo Acutis

Da oggi e fino al 3 maggio la parrocchia di San Vincenzo Ferrer a Trebisacce, nella diocesi di Cassano all’Jonio, vivrà un’intensa “settimana eucaristica” in compagnia del beato Carlo Acutis. La comunità parrocchiale guidata da don Michele Munno e don Michel Sewodo, ospitando per alcuni giorni l’artistica statua lignea del novello “beato millennial”, come l’ha definito Papa Francesco all’indomani della beatificazione tenutasi ad Assisi lo scorso 10 ottobre, sarà coinvolta in una vera e propria “maratona eucaristica”, caratterizzata da diverse celebrazioni, lunghi tempi per l’adorazione personale e comunitaria, catechesi e momenti di formazione, proposti a partire dalla spiritualità del giovane beato che proprio il prossimo 3 maggio avrebbe compiuto 30 anni e che ha concluso il suo breve e intensissimo pellegrinaggio terreno il 12 ottobre 2006.