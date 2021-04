Dialogo e cultura: webinar Facoltà Teologica Italia meridionale su “La cristianità: il volto di nostra sorella Armenia”

“Quello della Chiesa d’Armenia è un volto splendido, ma sfigurato dalla tribolazione. Come Facoltà Teologica napoletana, in spirito ecumenico, ci siamo sentiti in dovere di porgere l’orecchio al grido di dolore di questi nostri fratelli lontani. E questo grido non ci ha lasciati indifferenti”. Con queste parole, il decano della sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà teologica dell’Italia neridionale, don Francesco Asti, ha annunciato il seminario internazionale di studi dal titolo “La cristianità: il volto di nostra sorella Armenia”. Il webinar si terrà oggi, a partire dalle 15, in diretta streaming sulla pagina facebook ufficiale della sezione San Tommaso d’Aquino, in occasione della giornata della memoria del “Medz Yeghern” (24 aprile), il genocidio del popolo armeno che costò la vita di circa un milione e mezzo di morti tra il 1915 e il 1916. Al seminario, organizzato da mons. Gaetano Castello, biblista e delegato per l’ecumenismo dell’arcidiocesi di Napoli, e dalla scrittrice Rosanna Ninivaggi, prenderanno parte anche Khajag Barsamian, rappresentante della Chiesa Armena apostolica presso la Santa Sede e l’archimandrita Karekin Hambardzumyan, direttore del Centro missionario e dell’Ufficio per la conservazione del patrimonio artistico e culturale di Artsakh e il giornalista Daniele Bellocchio, reporter inviato di guerra in Nagorno Karabakh, introdotti e moderati da Michele Giustiniano, responsabile dell’ufficio stampa della Facoltà. È la prima volta nella storia che il responsabile del patrimonio artistico e culturale di Artsakh sarà in collegamento da Echmiadzin, dove risiede sua santità Karekin II, 132° Catholicòs della Chiesa apostolica Armena.