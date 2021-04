Coronavirus Covid-19: Kyriakides (Commissione), “AstraZeneca, benefici superano i rischi”. 2,5 milioni di vaccinazioni al giorno nell’Ue

“Nel complesso, i benefici del vaccino AstraZeneca nella prevenzione del Covid-19 superano i rischi di effetti collaterali, molto rari e insoliti”. Stella Kyriakides, commissario europeo per la salute, oggi riferisce l’esito del riesame da parte dell’Agenzia europea del farmaco del vaccino di AstraZeneca, compiuto dietro richiesta della Commissione. AstraZeneca “è un vaccino efficace che protegge da malattie gravi e morte, nell’Ue e nel mondo” scrive ancora Kyriakides, che oggi ha scritto a tutti i ministri della salute dell’Ue per informarli dei risultati di questa valutazione e per “coordinare al massimo possibile i nostri approcci, sulla base dei dati scientifici e tenendo conto delle diverse situazioni nazionali”. Saranno però le autorità nazionali “a decidere come utilizzare al meglio questo vaccino tra tutti quelli disponibili”. Intanto la vaccinazione procede alla media di 2,5 milioni di vaccinazioni al giorno nell’Ue, riferisce Kyriakides, il 24,5% della popolazione adulta dell’Ue ha ricevuto una dose e il 9,1% è completamente vaccinato. Ora sono quattro i “vaccini sicuri ed efficaci” disponibili in tutta l’Ue e la capacità di produzione è “in aumento o addirittura superiore alle aspettative per alcune aziende”: in questo trimestre quadruplicheranno le consegne rispetto ai primi tre mesi dell’anno, ha ancora specificato. “Siamo sulla strada giusta”.