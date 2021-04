Coronavirus Covid-19: positivo il presidente dell’Ucoii Lafram. Migliorano le condizioni dell’imam Elzir

Il presidente dell’Unione delle comunità islamiche in Italia (Ucoii), Yassine Lafram, è risultato positivo al Covid dopo che per alcuni giorni ne aveva avvertito i sintomi tipici. Lo fa sapere l’Ucoii precisando che “il presidente è stabile e la sua condizione monitorata ma ha bisogno di riposo”. Così la vice presidente Nadia Bouzekri: “Auguriamo una pronta guarigione al fratello Yassine che si è sempre speso per la comunità. Chiediamo di pregare per lui in questi giorni benedetti di Ramadan”. Nello stesso comunicato, l’Ucoii fa anche sapere che le condizioni di salute di Izzeddin Elzir, imam di Firenze, ricoverato dallo scorso 19 aprile in ospedale, “sono sensibilmente migliorate grazie anche all’operato del personale sanitario”. “Ne approfittiamo – scrive l’Ucoii – per ringraziare i medici e gli infermieri di tutta Italia sempre in prima linea e le tante persone che in questi giorni hanno inviato i loro auguri all’Imam. Il nostro Paese tra mille difficoltà sta ripartendo: un segnale di speranza per loro e per tutti”.