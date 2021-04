Gmg Lisbona 2023: Salesiani Polonia, preparativi in pieno svolgimento

Anche se alla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona 2023 manca ancora molto tempo, in Polonia i preparativi per questo appuntamento sono in pieno svolgimento. Secondo quanto riferisce l’agenzia salesiana Ans, da un anno i giovani delle presenze salesiane di tutta la Polonia stanno realizzando il programma triennale di formazione “Alzati”, proposto dallo stesso Papa Francesco. Il primo anno del cammino formativo in corso nella Polonia salesiana è rivolto agli animatori e leader dei singoli gruppi. Questi, insieme ai responsabili di ciascun gruppo, realizzano contenuti che saranno poi proposti, l’anno prossimo, a tutti i membri del gruppo. Nei giorni scorsi circa 150 persone di tutta la Polonia si sono incontrate online e ogni équipe ha avuto l’opportunità di presentarsi e di mostrare agli altri come sta svolgendo il proprio programma di formazione. Il momento centrale della giornata è stata la testimonianza di Basia Turek, una giovane educatrice disabile che ha al suo attivo due viaggi in autostop per l’Europa, un incontro personale con Papa Francesco, un libro, un video dove balla e canta per animare un ritiro.