Primo maggio: Padova, veglia diocesana per il lavoro presieduta il 30 aprile dal vescovo Cipolla in un hotel termale

La veglia diocesana per il lavoro, promossa e organizzata il 30 aprile dall’Ufficio di Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Padova sul tema “Il lavoro che vogliamo: innovativo – sostenibile – per tutti”, porta con sé tutto il peso di quest’anno ma anche uno sguardo di speranza verso il futuro. Appuntamento il 30 aprile alle 18.30 in diretta YouTube dal Terme Hotel Quisisana di Abano Terme.

“Una veglia che simbolicamente raccoglierà in un abbraccio di sostegno e speranza quei mondi lavorativi che hanno sofferto particolarmente delle chiusure”, spiegano gli organizzatori. Da qui la scelta di un territorio e di un luogo simbolico: il Quisisana Terme Hotel. A presiederla il vescovo Claudio Cipolla. Con quattro giovani Jasmine, Jibril, Marco e Nicole di “Kidz on The Block”, si esibirà anche il ballerino Etienne Jean Marie, ricordando le difficoltà del mondo dell’arte e dello spettacolo.

La veglia vedrà “in presenza e su invito” la partecipazione dei rappresentanti di Acli, Anmil, Confartigianato Padova, Assindustria Veneto Centro, Cia, Confcommercio – Ascom, Confcooperative, Cna, Ucid Padova, Enaip Veneto, Coldiretti Padova, Cgil, Uil, Cisl, Confesercenti, Confagricoltura, Federalberghi Abano Montegrotto, Confindustria Sezione Terme Turismo, Associazione Provinciale Pubblici Esercizi. Ci saranno inoltre i rappresentanti delle amministrazioni del territorio termale (Abano e Montegrotto Terme). Per tutti invece la possibilità di seguirla e unirsi in preghiera grazie alla diretta streaming sul canale YouTube della diocesi di Padova a partire dalle 18.30.