Integrazione: Agro Pontino, al via un corso per promuovere la partecipazione dei migranti e migliorarne le condizioni di vita

“Partecipare per una vita migliore nell’Agro Pontino. Sviluppo sostenibile e migrazioni”: è il titolo di un corso di formazione online iniziato oggi, con sei moduli da due ore ognuno fino al 7 giugno. A promuoverlo è il Cespi (Centro studi di politica internazionale), attraverso il progetto GetAp, che vede tra i vari partner anche la Caritas diocesana di Latina-Terracina-Sezze-Priverno. “Obiettivo del corso è condividere informazioni e competenze per migliorare l’attivismo sociale dei partecipanti con riferimento ai temi delle migrazioni rispetto alle problematiche del territorio dell’Agro-Pontino”, spiegano i promotori dell’iniziativa, che è rivolta in maniera privilegiata a migranti attivi in associazioni, seconde generazioni di migranti, giovani impegnati in attività sociali o associative, membri di associazioni coinvolte in attività di inclusione o coesione sociale, tutela dell’ambiente nel territorio interessato. Inclusione sociale e culturale, lavoro, salvaguardia ambientale, discriminazione, comunicazione e cooperazione internazionale sono i temi al centro dei vari moduli, organizzati tra condivisione di esperienze e contributi conoscitivi e che vedranno gli interventi di formatori del Cespi, rappresentanti delle istituzioni, esperti e operatori di ong e imprese. “Ci focalizzeremo su temi condivisi nell’ambito dell’attivismo sociale, coinvolgeremo i partecipanti facendo esprimere loro bisogni e possibili soluzioni, che integreremo con l’apporto degli esperti e con una valutazione finale partecipata”, concludono gli organizzatori.