Famiglia: Congregazione Dottrina fede e Pul, domani Giornata di studio sullo scioglimento del matrimonio “in favorem fidei”

Domani la Congregazione per la Dottrina della fede, in collaborazione con la Pontificia Università Lateranense, promuove una Giornata di studio sul tema “Lo scioglimento del matrimonio in favorem fidei. A vent’anni dall’Istruzione Potestas Ecclesiae (2001-2021)”. L’appuntamento è rivolto agli studenti delle Università pontificie, agli studiosi e ai collaboratori delle Curie diocesane. La mattinata, inaugurata dal saluto del rettore Vincenzo Buonomo e del prefetto card. Luis Francisco Ladaria Ferrer, sarà dedicata all’approfondimento teologico-giuridico dell’Istruzione; mentre il pomeriggio sarà riservato all’esame di alcuni casi pratici, all’interno di gruppi di studio, riuniti in modalità on-line e moderati da un esperto. Per gli iscritti che non seguiranno dall’Italia, verranno costituiti gruppi su base linguistica. Compatibilmente con la situazione pandemica e le eventuali restrizioni in vigore – si precisa in una nota – sarà possibile seguire le relazioni del mattino sia in presenza sia in diretta streaming. Tra gli altri relatori: mons. Giordano Caberletti, prelato uditore della Rota Romana; Luigi Sabbarese, della Pontificia Università Urbaniana; don Johannes Furnkranz, della Congregazione per la Dottrina della Fede, e Francesco Catozzella, della Pontificia Università Lateranense. Le relazioni della mattina saranno tenute in italiano e potranno essere seguite anche da chi non si è formalmente iscritto, tramite diretta streaming sul canale Youtube della Pontificia Università Lateranense. Ulteriori comunicazioni saranno reperibili nella sezione “Ufficio matrimoniale” del sito della Congregazione per la Dottrina della fede.