25 Aprile: Bianchi (min. Istruzione), “sia richiamo a tutti noi ad avere cura della nostra democrazia”

“Oggi celebriamo la Festa della Liberazione, cioè dell’atto cosciente di una, cento, mille, centomila persone che insieme hanno combattuto unite per la libertà non solo di se stessi ma di tutti, senza distinzione di fede, di origine, di genere, di convinzioni politiche, di condizioni sociali”. Lo ha detto ieri il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, premiando al Palazzo del Quirinale, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, le scuole che si sono distinte nel concorso nazionale “Uguaglianza e pari dignità sociale, conquiste della democrazia”. A promuovere il concorso rivolto a tutte le scuole, il ministero dell’Istruzione e l’Associazione nazionale partigiani (Anpi) con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza del principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione. Rivolgendosi in video collegamento alle scuole vincitrici, il ministro ha concluso: “Il 25 aprile oggi deve essere il richiamo a tutti noi ad avere cura della nostra democrazia, al dovere di coltivare quel fiore di libertà così delicato da richiedere tutti i giorni la nostra attenzione e la nostra passione”.

Queste le scuole vincitrici. Per la sezione scuola dell’infanzia Istituto comprensivo S. Prospero Medolla – Scuola dell’infanzia Il Girotondo – San Prospero (Modena), per l’elaborato “Il muro”; Direzione didattica 2 Circolo Aldo Moro – Gubbio (Perugia), per l’elaborato: “Diversamente uguali, ugualmente diversi”.

Per la sezione scuola primaria: Istituto comprensivo Verjus , Scuola primaria Gianni Rodari – Novara, per l’elaborato: “Sarebbe bello…se ci impegniamo lo sarà”.

Per la sezione scuola secondaria di I grado: Istituto comprensivo Trento 5 , Scuola Sscondaria di I grado G. Bresadola – Trento, per l’elaborato: “Come una preghiera laica. L’art. 3 della Costituzione. Riflessioni fra le righe”.

Infine, per la sezione scuola secondaria di II grado: Istituto di istruzione superiore A.M. De Liguori – Sant’Agata de’ Goti (Benevento), per l’elaborato “Un mondo migliore”.