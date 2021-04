Famiglia: Pont. Istituto Giovanni Paolo II, domani incontro online con la ministra Bonetti. Partecipa anche mons. Paglia

Una nuova stagione di politiche della famiglia che, a partire dall’assegno unico, la trasformino da tema divisivo a tema unificante. Sarà questo il tema dell’incontro online “Risorse per la famiglia, famiglia come risorsa” che domani, martedì 27 aprile, alle 15 vedrà la ministra per la Famiglia e le Pari opportunità, Elena Bonetti, confrontarsi con il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per le Scienze del matrimonio e della famiglia. L’incontro, moderato dal giornalista Massimo Calvi, vedrà la partecipazione del gran cancelliere mons. Vincenzo Paglia e di Matteo Rizzolli, docente di Politica ed economia delle istituzioni familiari.

“L’approvazione del disegno di legge sull’assegno unico ed universale – spiega Rizzolli – è indubbiamente un grande passo avanti per le politiche famigliari in Italia: finalmente abbiamo una misura unica che sostituisce una giungla di misure parziali; copre un maggior numero di famiglie, sposta finalmente l’attenzione delle politiche familiari sui figli, mettendoli al centro della questione economica e demografica del paese, e ci mette in pari con le misure di tanti altri Paesi sviluppati. Vi sono tuttavia alcuni limiti, essendo il frutto di un compromesso sia politico che economico”. “È importante sottolineare – aggiunge l’economista – da una parte tutta la portata della riforma ed al tempo stesso aiutare la politica a guardare in profondità l’importante questione del ripensamento strutturale delle politiche familiari nel loro insieme, che riflette un modo nuovo di guardare e pensare le famiglie, ponendosi in ascolto dei bisogni e dei cambiamenti della società che l’emergenza pandemica ha contribuito a rendere ancora più evidenti e ineludibili”.

Oltre all’assegno unico, tra gli argomenti che saranno affrontati nel corso dell’incontro le prospettive del “Family act” e la stretta relazione tra pari opportunità e denatalità. L’incontro sarà trasmesso in diretta sui canali YouTube e Facebook dell’Istituto Jp2.