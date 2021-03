Solidarietà: Roma, domani all’Ambulatorio “Madre di Misericordia” consegna e benedizione di macchinario per analisi del sangue di senza fissa dimora

Domani, giovedì 11 marzo 2021, alle ore 12,30, presso l’Ambulatorio “Madre di Misericordia”, situato sotto il colonnato della basilica di San Pietro, si terrà la cerimonia di consegna e di benedizione di uno speciale strumento di biochimica, il VChemy-S, grazie al quale si potranno effettuare le analisi del sangue di base a persone senza fissa dimora e in stato di fragilità sociale. A donare il macchinario è l’Associazione Siloe onlus, da anni impegnata in progetti di solidarietà per migliorare la qualità di vita del malato e dei suoi familiari.

Saranno presenti il card. Konrad Krajewski, elemosiniere del Papa, Andrea Benassi, presidente di Siloe onlus, e Lucia Ercoli, coordinatrice dell’Ambulatorio Madre della Misericordia e dell’Associazione Medicina Solidale.