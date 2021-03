Fratelli tutti: Ucsi e Ac Siracusa, al via i “Dialoghi a più voci” sull’enciclica

Prende il via questa sera il ciclo “L’enciclica ‘Fratelli tutti’ – Dialoghi a più voci”, quattro appuntamenti promossi in streaming dall’Ucsi di Siracusa, insieme all’Azione Cattolica dell’arcidiocesi di Siracusa, alla parrocchia Sacra Famiglia e all’oratorio Anspi di Siracusa. Il primo appuntamento, con inizio alle 19, vedrà la partecipazione di Sandro Spanu, pastore della Chiesa evangelica battista di Torino. Martedì 16 marzo sarà la volta di don Paolo Braida, sacerdote della diocesi di Lodi in servizio presso la Segreteria di Stato vaticana. Giovedì 18 marzo interverrà Ernesto Preziosi, docente di Storia contemporanea presso l’Università di Urbino e presidente nazionale dell’associazione “Argomenti 2000”. Chiuderà il ciclo l’incontro in programma lunedì 29 marzo con la partecipazione di Vania De Luca, giornalista del Tg3 e presidente nazionale dell’Ucsi. Moderatori il giornalista Salvatore Di Salvo, presidente provinciale Ucsi, e don Claudio Magro, parroco della Sacra Famiglia in Siracusa. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno alle 19 e saranno trasmessi sulla piattaforma Google Meet; per partecipare è necessario inviare una mail a info@chiesasacrafamiglia.it specificando nell’oggetto della comunicazione “Fratelli tutti” per poter ricevere il link di accesso.