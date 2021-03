Diocesi: Siena, domani lectio magistralis del rabbino Piattelli su “Il libro del Qohelet dalle cinque Maghillot”

Si svolgerà online, giovedì 11 marzo, alle 16.30, in occasione della XXXII Giornata per l’ebraismo, la lectio magistralis del rabbino di Siena, Crescenzo Piattelli, su “Il libro del Qohelet dalle cinque Maghillot”. All’iniziativa, che è promossa dall’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso dell’arcidiocesi di Siena-Colle Val D’Elsa-Montalcino, interviene madre Roberta Lanfredini, badessa vallombrosana. Coordina il diacono Renato Rossi, direttore dell’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso dell’arcidiocesi. Si potrà seguire la lectio magistralis su Mia Radio (94.7-96.8-97.2- 101.6 Fm) e sul canale Youtube dell’arcidiocesi. “Il commento del rabbino – spiega Rossi – al libro del Qohelet è di grande attualità in tempo di pandemia perché evidenzia la fragilità della umanità di fronte all’imprevisto e in particolare alla malattia e al disagio. Sarà anche l’occasione per capire, in presa diretta, quale effetto stia avendo la pandemia sulla vita delle monache di San Gimignano”. “Si tratta di un’ulteriore tappa – aggiunge Rossi – della grande collaborazione e condivisione esistente tra la Chiesa senese e la comunità ebraica di Siena, che soprattutto in occasione della pandemia ha trovato nuovi punti di collaborazione e confronto”.