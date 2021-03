Diocesi: Terni, il 12 marzo dialogo tra Croce e Bentivogli su “Più robot e meno lavoro?”

“Più robot e meno lavoro?”. Sarà questo il tema al centro dell’incontro-dibattito in programma venerdì 12 marzo per iniziativa della diocesi di Terni-Narni-Amelia e dell’Azione Cattolica di Terni. Dalle 17.30, in diretta streaming sui canali Youtube e Facebook della diocesi e dell’Ac locale, Giuseppe Croce dell’Università La Sapienza di Roma dialogherà con Marco Bentivogli, già dirigente sindacale della Fim Cisl. L’appuntamento si svolgerà nell’ambito delle manifestazioni valentiniane 2021, dedicate a “San Valentino e la sua città. Lavoro, famiglia, amore”, in occasione dei 40 anni dalla visita di Giovanni Paolo II all’Acciaieria di Terni e alla città. “I temi scelti – spiega una nota della diocesi – sono quelli della città, della realtà soggettiva del lavoro inteso come mezzo e strumento di formazione e completamento di se stessi e del pensiero sociale nella evoluzione dottrinale del pontificato di san Giovanni Paolo II”.