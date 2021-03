Disabilità: delegazione di Fiaba ha incontrato il ministro Stefani

L’inclusione delle persone con disabilità è stata al centro dell’incontro che il ministro Erika Stefani ha avuto con la delegazione di Fiaba onlus, da sempre impegnata nella promozione della cultura dell’accessibilità e nel superamento di ogni forma di barriera. Nell’occasione, il presidente di Fiaba, Giuseppe Trieste, ha voluto personalmente ringraziare il ministro per la concreta attenzione riservata al delicato tema del sostegno alle persone con disabilità nelle strutture ospedaliere. “L’aver previsto che, in caso di ricovero, alle persone con disabilità grave sia data la possibilità di ricevere sostegno dai propri caregiver è un segno di attenzione e grande civiltà”, ha sottolineato Trieste, ricordando che “lo chiedevamo da tempo, e grazie al ministro Stefani la previsione è stata finalmente inserita nell’ultimo Dpcm”.

Il ministro, spiega una nota dell’associazione, si è detto entusiasta dell’impegno di Fiaba e interessato a partecipare personalmente alle iniziative che l’associazione metterà in campo non appena la pandemia lo consentirà. “Dobbiamo lavorare assieme – l’impegno di Stefani – per compiere quel salto culturale che ancora ci impedisce di vedere nella disabilità una delle tante condizioni che ogni persona può sperimentare nel corso della vita”.