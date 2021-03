Assegno unico: De Palo (Forum Famiglie), “bene l’ok in Commissione, ora si approvi in tempi rapidi in aula al Senato”

foto SIR/Marco Calvarese

“L’approvazione all’unanimità del ddl sull’assegno unico in Commissione al Senato è un’ottima notizia. Ci aspettiamo ora che venga approvato in tempi rapidi anche in aula al Senato e che a questo passo seguano subito dopo anche i decreti attuativi”. Così il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo, commentando l’ok della Commissione Lavoro del Senato al disegno di legge sull’assegno unico e universale. “È essenziale, tanto più in un momento come quello che stiamo vivendo, che tutto prenda il via il primo luglio, come da programma. Le famiglie hanno bisogno di un segnale positivo, che indichi la possibilità di una ripresa”, conclude De Palo.