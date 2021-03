Coronavirus Covid-19: Omar, da oggi una sezione del sito dedicata alle vaccinazioni con un focus speciale dedicato alle persone con malattie rare, disabilità e i loro caregiver

Da oggi Osservatorio malattie rare (Omar) mette a disposizione una sezione dedicata alle vaccinazioni anti Covid-19 con un focus speciale dedicato alle persone con malattie rare, disabilità e i loro caregiver. A questo link sono state raccolte tutte le informazioni sulla campagna vaccinale rese pubbliche dalle Regioni, comprese le date di vaccinazione previste e le modalità di prenotazione regione per regione.

La sezione contiene inoltre un approfondimento che raccoglie, tra le informazioni utili, le principali raccomandazioni emesse dalle Società scientifiche riguardo ai vaccini per le persone con malattie rare e croniche. La sezione sarà aggiornata quotidianamente.

Intanto la lettera presentata pubblicamente da Lisa Noja – una delle componenti dell’Intergruppo parlamentare malattie rare – e indirizzata al ministro della Salute, Roberto Speranza, sull’importanza di vaccinare le persone fragili prima di quelle in salute continua a raccogliere adesioni di associazioni, parlamentari ed esperti. La lettera è stata illustrata la prima volta nel corso di un evento online tenutosi la settimana scorsa e organizzato dall’Intergruppo parlamentare malattie rare e l’Alleanza malattie rare, con la media partnership di Omar.