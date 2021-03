Colombia: il cordoglio dei vescovi per l’uccisione in Angola di padre Jáuregui, missionario di Yarumal

L’episcopato colombiano esprime il suo cordoglio per l’uccisione, avvenuta domenica in Angola, del missionario colombiano padre Manuel Ubaldo Jáuregui dell’istituto missionario di Yarumal. Mons. Francisco Múnera Correa, vescovo di San Vicente del Caguán e presidente della Commissione episcopale per le missioni, insieme al Centro missionario nazionale e alle Pontificie opere missionarie (Omp), ha espresso dolore per l’assassinio di questo religioso, che da 5 anni offriva il suo servizio sacerdotale nel Paese africano. Mons. Múnera ha rivolto un saluto di solidarietà e vicinanza ai missionari di Yarumal e alla famiglia del sacerdote.

Padre Jáuregui era nato a Cúcuta, nel Norte de Santander, il 10 agosto 1984, era stato ordinato sacerdote il 3 dicembre 2015. Secondo le prime ricostruzioni è stato accoltellato mentre rincasava a Luanda, capitale dell’Angola.