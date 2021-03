Francia: vescovi, oggi incontro con il governo. All’ordine del giorno anche eventuale visita di Papa Francesco

“Si parlerà di eventi significativi dell’anno per la Chiesa cattolica e per il nostro Paese, come la possibile visita di Papa Francesco in Francia”. Lo scrive alla fine del comunicato la Conferenza episcopale francese dando notizia che oggi pomeriggio, mercoledì 10 marzo, si terrà l’incontro del Forum per il dialogo tra il governo francese e la Chiesa cattolica (“Instance Matignon”). Nel comunicato, i vescovi elencano tutte le varie questioni che prevedono di affrontare, dal “contesto sanitario e le sue conseguenze, in particolare per i giovani” alle “questioni etiche sollevate dal disegno di legge di bioetica e dalle attuali disposizioni o proposte riguardanti l’interruzione volontaria della gravidanza, la clausola di coscienza nonché il fine vita”. Si parlerà anche di “laicità, libertà religiosa e diritto al culto, fraternità repubblicana”, per quanto riguarda il campo di applicazione del disegno di legge volto a rafforzare il rispetto dei principi della Repubblica. Progetto di legge fortemente voluto dal presidente Macron per combattere ogni forma di settarismo e fondamentalismo ma anche criticato dagli esponenti delle fedi in Francia. Tra le questioni che verranno affrontate, spicca anche la lotta contro gli abusi. Infine, l’accenno alla visita di Papa Francesco. In effetti, in occasione di un incontro a dicembre con il Papa, i vescovo francesi lo avevano invitato in Francia, nel quadro del prossimo anniversario della famiglia ignaziana a fine ottobre nella diocesi di Marsiglia dove, al termine dell’anno ignaziano, i gesuiti si sono dati appuntamento dal 29 ottobre al 1° novembre, scegliendo come motto, “Vedere nuove tutte le cose in Cristo”.