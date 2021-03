Diocesi: Modena-Nonantola, stasera riparte online il progetto “Parrocchie sostenibili”

Riprende questa sera, con un incontro online, il progetto “Parrocchie sostenibili” lanciato l’anno scorso dall’arcidiocesi di Modena-Nonantola per iniziativa del Centro per la Pastorale sociale e del lavoro. Si tratta di “un percorso – spiega una nota – mirato a stimolare un ruolo attivo delle comunità parrocchiali su obiettivi e pratiche di ecologia/sostenibilità sociale-ambientale, in linea con l’enciclica di Papa Francesco Laudato si’ e i 17 ‘goals’ di sostenibilità dell’Agenda 2030 Onu”.

Se lo scorso anno sono stati 4 gli incontri organizzati per dare avvio al laboratorio con le parrocchie dell’arcidiocesi coinvolte, il percorso nel 2021 prevede 12 appuntamenti suddivisi in tre tavoli tematici dedicati a “Sostenibilità sociale”, “Sostenibilità ambientale” e “Sostenibilità economica”.

Stasera prenderà il via il tavolo “Sostenibilità sociale”, coordinato da Claudia Vellani con un incontro online su “Povertà e pandemia. Quali sono le cause della povertà a Modena? Quali risposte in corso?“. Mercoledì prossimo sarà la volta del tavolo “Sostenibilità ambientale”, coordinato da Enzo Gentile, con l’incontro su “Aforismi semi per una Terra nuova?”. Il 24 marzo, poi, il tavolo “Sostenibilità economica” coordinato da Walter Sancassiani, muoverà i primi passi a partire dal tema “Cosa fanno le imprese per i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile Agenda 2030 Onu?”.

Data l’attuale situazione di emergenza sanitaria, i primi incontri si svolgeranno online con inizio alle 20.45.