Diocesi: Assisi, per le “24 ore per il Signore” adorazione eucaristica, recita di rosario e Angelus, messe, vespri e confessioni

Anche la diocesi di Assisi–Nocera Umbra–Gualdo Tadino aderisce all’iniziativa delle “24 ore per il Signore” indetta da Papa Francesco e promossa in tutto il mondo dal Pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione.

Saranno tanti i momenti di preghiera che si terranno nelle varie parrocchie della diocesi. In particolare al santuario della Spogliazione-Chiesa di Santa Maria Maggiore venerdì 12 e sabato 13 marzo, l’appuntamento di preghiera e riflessione per accostarsi al sacramento della riconciliazione è previsto, nel rispetto delle norme anti contagio da Covid-19 e del coprifuoco, dalle ore 9 alle ore 21 con l’Adorazione eucaristica continua. Sempre nella chiesa di Santa Maria Maggiore venerdì 12 il vescovo, mons. Domenico Sorrentino, presiederà a mezzogiorno la preghiera dell’Angelus. Alle ore 16,15 si terrà la Via Crucis; alle ore 17, mons. Sorrentino celebrerà la santa messa, trasmessa in diretta streaming sul sito della diocesi nella homepage (Livediocesi), sulla pagina Facebook e su Maria Vision (canale 602 del digitale terrestre) e a seguire i vespri.

Sabato alle ore 16,30 verrà recitato il Santo Rosario e alle ore 18 ci sarà la catechesi quaresimale tenuta da padre Andrea Dall’Amico, docente di liturgia. Venerdì e sabato sarà offerta la possibilità di confessarsi nel salone dell’oratorio Carlo Acutis, accanto alla chiesa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 17.

Il vescovo presiederà infine domenica 14 marzo alle ore 10 in cattedrale a San Rufino per la messa per la liberazione dalla pandemia da Covid-19, così come deciso dalla Conferenza episcopale umbra.