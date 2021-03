Coronavirus Covid-19: Decaro (Anci), “eventuali restrizioni siano accompagnate da accelerazione della campagna vaccinale che va impressa ora”

“Sappiamo che il governo in queste ore sta studiando ulteriori restrizioni per evitare la terza ondata. Anche noi sindaci ci stiamo impegnando con la firma di ordinanze che prevedono alcune restrizioni diverse, da territorio a territorio, in base alle specifiche situazioni di evoluzione del contagio: l’anticipazione della chiusura dei negozi alle 19 e il divieto di asporto dalle 18”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, a nome dei sindaci d’Italia. “Quello che il governo però deve sapere – ha aggiunto – è che a un ulteriore sforzo che stiamo chiedendo ai cittadini, alle ulteriori restrizioni in arrivo, dovrà corrispondere uno sforzo maggiore di tutte le istruzioni e, con le istituzioni, di tutte le categorie coinvolte nella campagna di vaccinazione, per accelerare il processo di immunizzazione. Una accelerazione che va impressa adesso”.