Coronavirus Covid-19: Parlamento europeo, approvati i programmi Eu4Health 2021-2027, per rispondere a future minacce sanitarie, e InvestEu

foto SIR/Marco Calvarese

Il Parlamento europeo ha approvato il programma Eu4Health 2021-2027, iniziativa il cui obiettivo è preparare in modo più rigoroso i sistemi sanitari dell’Ue a future pandemie e minacce sanitarie. Dotato di un bilancio di 5,1 miliardi di euro, il programma intende “rafforzare i sistemi sanitari” nel senso di un maggiore “coordinamento e condivisione di dati” tra i Paesi, nonché a incrementare la disponibilità e l’accessibilità di farmaci e dispositivi medici. Almeno il 20% dei fondi dovrà essere destinato alla prevenzione delle malattie e alla promozione della salute. La pandemia ha insegnato che occorre essere pronti “ad affrontare non solo le future epidemie, ma anche le sfide a lungo termine quali l’invecchiamento della popolazione e le diseguaglianze nella salute”. Ora l’iter prevede che il Consiglio dia approvazione formale per l’entrata in vigore che sarà comunque retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2021. È “un passo importante” per “rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari e promuovere l’innovazione nel settore sanitario”, ha commentato con soddisfazione la Commissione europea. Altra decisione importante presa nella sessione del Parlamento europeo in corso è l’approvazione del programma InvestEu, iniziativa che, a partire dai 26 miliardi di euro accantonati come garanzia nel bilancio Ue, dovrebbe mobilitare 400 miliardi di euro da investire in tutta l’Unione nel periodo 2021-2027. Il programma è parte del pacchetto di ripresa Next Generation Eu da 750 miliardi di euro e promuoverà investimenti strategici, sostenibili e innovativi oltre ad affrontare le difficoltà di liquidità del mercato, le situazioni di investimenti non ottimali e le carenze di investimenti in settori specifici.