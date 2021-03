Povertà educativa: Aibi, riprendono i laboratori di “Panthakù”

“Panthakù. Educare dappertutto”, progetto con capofila Aibi-Amici dei Bambini, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, scalda i motori per ripartire. A partire dal 15 marzo riprenderanno, a distanza, i laboratori che da settembre 2018 seguono di pari passo il percorso formativo delle scuole partner. Ad essere coinvolti nel progetto sono gli studenti della scuola secondaria di I grado degli istituti comprensivi Calcedonia e Montalcini di Salerno, Denza di Castellammare di Stabia e Principe di Piemonte di Santa Maria Capua Vetere.

“Panthakù non si è mai fermato, neppure durante il periodo buio del primo lockdown, quando è riuscito a coinvolgere, tra marzo e giugno 2020, ben 66 alunni con le attività laboratoriali, in modalità digitale, di teatro, danza, web radio. Ora Panthakù affiancherà 170 alunni che hanno chiesto di partecipare al nuovo programma di laboratori, quasi tutti completi, sempre a distanza, pensato dai partner, proponendosi ancora una volta di essere al loro fianco in una fase nuova, ma non per questo meno difficile”, spiega una nota dell’Aibi.

Per gli alunni che avranno seguito almeno un laboratorio del progetto Panthakù, ci sarà la possibilità, a maggio, di partecipare al bando che sarà lanciato con il partner Agape Fraterna e che consentirà ad un ristretto numero di ragazzi (circa 30 per ogni scuola partner) di ricevere l’iscrizione gratuita ad un centro estivo di realtà sportive e del Terzo settore delle città di riferimento, per le settimane immediatamente dopo la chiusura delle scuole. Nel mese di settembre sarà organizzato un evento di rilevanza regionale in cui verranno presentati tutti i lavori che i ragazzi realizzeranno nei diversi laboratori.

Queste le attività previste per i ragazzi nelle 4 scuole partner: “Saremo Alberi” proporrà il laboratorio “Connessioni”; con Aibi ritorna la webradio; il Centro sportivo italiano ha pensato al laboratorio “Gamification”, una strategia di insegnamento e apprendimento che prende spunto dai videogiochi; con la Confederazione nazionale degli artigiani e della piccola e media impresa si terrà invece il laboratorio “Orientamoci”.

Arte e spettacolo saranno poi i binari che percorreranno i ragazzi dell’Ic Denza con i professionisti dell’Associazione Funneco, gli alunni dell’Ic Calcedonia e Montalcini con l’Associazione Campania Danza e Piccolo Teatro del Giullare, in un laboratorio gestito insieme, e gli studenti dell’Ic Principe di Piemonte con l’Associazione Casa Babylon.