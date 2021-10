Stati Uniti: patriarca Bartolomeo a presidente Biden, “il dialogo è il mezzo più efficace per affrontare qualsiasi sfida del presente o del futuro”

Foto arcidiocesi greco-ortodossa America

“I nostri sforzi per promuovere l’unità dei cristiani, la comprensione e la cooperazione interreligiose hanno un solo principio: il dialogo. Consideriamo il dialogo come il mezzo più efficace per affrontare qualsiasi sfida del presente o del futuro”. Lo ha detto il patriarca ecumenico Bartolomeo I in una dichiarazione alla stampa rilasciata ieri, al termine del suo incontro con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. “Abbiamo appena concluso un caloroso e produttivo incontro con il presidente Biden”, ha detto Bartolomeo, “e gli esprimiamo la nostra gratitudine per la sua accoglienza gentile e veramente fraterna. Nel corso della nostra conversazione, abbiamo toccato molte questioni che riguardano la pace nel mondo e la speranza di una maggiore giustizia ambientale su questo unico pianeta che tutti condividiamo. Prendiamo atto con apprezzamento dell’impegno del presidente nei confronti della responsabilità ambientale e della sua volontà di aprire la strada”. Si tratta di un impegno preso particolarmente a cuore da Bartolomeo e “continueremo a farlo”, ha assicurato ai media. “Abbiamo espresso al presidente le nostre preoccupazioni per la stabilità globale e il ruolo che i movimenti religiosi possono portare in maniera costruttiva e positiva. Ci ha ringraziato per i nostri sforzi decennali”. Pur senza fare diretto riferimento alle difficoltà emerse in questi ultimi anni nel mondo ortodosso sulla questione ucraina in merito all’autocefalia riconosciuta dal Patriarcato ecumenico alla Chiesa ortodossa di quel Paese e le conseguenti rotture nei rapporti con il Patriarcato di Mosca, Bartolomeo ha parlato della sua “responsabilità a guidare le Chiese autocefale locali come fratello maggiore di una famiglia. Questo senso di famiglia – ha detto – è intrinsecamente ortodosso e non possiamo permettere che nessun programma politico miope interferisca con le nostre relazioni che sono attraverso e in Cristo Gesù, il Signore e Salvatore del mondo”. “Esprimiamo pertanto la nostra abbondante soddisfazione per l’incontro di oggi con il presidente Biden”, ha concluso Bartolomeo. “È un uomo di fede e lungimirante, sappiamo che offrirà a questo meraviglioso Paese e al mondo la migliore guida e direzione”.