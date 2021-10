Germania: pubblicato il primo rapporto della Chiesa tedesca su ambiente e clima. “Contribuire alla trasformazione socio-ecologica della società”

La Chiesa cattolica in Germania ha presentato il suo primo rapporto sulla protezione del clima e dell’ambiente. “Prendiamo sul serio la nostra responsabilità per la creazione. Come Chiesa cattolica, non dovremmo sederci sull’ultimo carro, ma piuttosto essere in prima linea, se possibile”, ha affermato il vescovo ausiliare di Münster, mons. Rolf Lohmann, responsabile per la pastorale del creato della Conferenza episcopale tedesca (Dbk), durante la conferenza stampa di presentazione del documento, tenutasi ieri a Bonn. La Chiesa ha il compito di “curare e preservare la casa comune”, ha sottolineato Lohmann. Il nuovo sussidio di lavoro, intitolato “Il nostro impegno per il futuro del creato – Rapporto 2021 sulla protezione del clima e dell’ambiente della Conferenza episcopale tedesca”, fornisce informazioni complete su come la Chiesa cattolica in Germania promuove la sostenibilità e contribuisce al cambiamento socio-ecologico. “In molti punti del rapporto non solo vengono presentati i successi, ma anche le difficoltà sono nominate apertamente”, ha ricordato Lohmann. Il sussidio, di 125 pagine, descrive inizialmente le aree centrali dell’attività liturgica, educazione, gestione degli edifici, mobilità e attività economica sostenibile. Quindi vengono presentati gli sforzi nelle singole diocesi e in altre organizzazioni ecclesiali come il Comitato centrale dei cattolici tedeschi e le organizzazioni di soccorso. Nella prefazione, il presidente della conferenza, il vescovo Georg Bätzing, ha scritto: “La trasformazione socio-ecologica della società ha accelerato. La Chiesa vorrebbe contribuire il più possibile”.