Cammino sinodale: l’arcidiocesi di Mosca apre due pagine social per condividere informazioni e si attrezza per cominciare il lavoro

L’arcidiocesi di Mosca si è attrezzata per accompagnare il cammino sinodale, rendendo disponibili due siti sulle piattaforme social. Molti materiali sono già stati caricati, compreso un dépliant per spiegare il sinodo ai ragazzi e ai giovani. Le parrocchie ora sono invitate a eleggere o nominare i coordinatori del processo sinodale: per loro all’inizio di novembre ci sarà un seminario informativo e formativo. A guidare il cammino sinodale nell’arcidiocesi è un’équipe di referenti diocesani (tre sacerdoti e una suora), affiancati da un gruppo di lavoro di diciassette persone. “Abbiamo già sentito da molte persone dubbi e incertezze”, si legge in una lettera del gruppo di lavoro, e la domanda se “le opinioni di coloro che risponderanno all’invito del Papa saranno ascoltate e adeguatamente trasmesse”. Il gruppo garantisce che farà “tutto ciò che è in nostro potere affinché coloro che prendono parte alle riunioni sinodali abbiano l’opportunità di vedere come le loro opinioni saranno riflesse nel documento finale” che l’arcidiocesi dovrà preparare. A chi teme nascerà “un disordine inutile e insensato”, il gruppo ricorda come “sacerdoti anziani, che hanno vissuto l’inizio del Concilio Vaticano II, raccontano storie di simile incertezza e smarrimento”: se “comprendiamo quanto siano limitate le nostre forze, contiamo sull’aiuto dello Spirito Santo, che è alla base di ogni conciliarità e della nostra unità”.