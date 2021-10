Diocesi: Lecce, oggi l’inaugurazione dei nuovi locali del Consultorio “La Famiglia”

(Foto: diocesi di Lecce)

Oggi, martedì 26 ottobre, alle ore 12, a Lecce, si terrà l’inaugurazione ufficiale dei nuovi locali in cui il Consultorio diocesano “La Famiglia” realizzerà i suoi servizi alla persona e alle famiglie. All’evento presenzieranno l’arcivescovo, mons. Michele Seccia, e l’assessore del Comune di Lecce, Silvia Miglietta.

“Grazie alla sua azione di prevenzione dei disagi e di consulenza professionale, il Consultorio risulta essere dal 1975 un’importante risorsa gratuita per tutti i cittadini, di supporto alla crescita personale e al miglioramento delle capacità relazionali di ciascuno”, ricorda una nota.

La nuova sede, a Lecce, in via Umbria, presso la sede dell’ex Seminario Nuovo, rione Castromediano, si rende ancora più accessibile a tutti, anche ai disabili, si colloca nella periferia della città, con grandi possibilità di parcheggio, spazi verdi, accoglienti e luminosi.