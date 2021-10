Solidarietà: nasce VDossier, semestrale da 10mila copie dei Centri di servizio per il volontariato

Voci, sguardi, idee dai volontariati. Con questo nuovo payoff VDossier, il periodico dei Centri di servizio per il volontariato, nato nel 2010, si rinnova in formato e missione, mettendo in cantiere un calendario di eventi territoriali per tutto il 2022. Un nuovo luogo editoriale dove i protagonisti sono le persone che lavorano per il bene comune a raccontare le sfide, le fatiche e le soddisfazioni che sperimentano sulla loro pelle. Il progetto è curato da un team editoriale composto da professioniste e professionisti dei Csv di Abruzzo, Bologna, Lazio, Marche, Messina, Milano, Padova e Rovigo e Palermo, con la supervisione di Pietro Raitano, per dodici anni direttore del mensile Altreconomia. “Un luogo generativo – raccontano i presidenti dei Csv promotori – che mette al centro le persone e i volontariati, con il loro impegno e le loro difficoltà, con l’esplicita ambizione di innescare pensiero, porre domande e andare alla ricerca di soluzioni attuabili. Un lavoro di riprogettazione svolto nel momento drammatico dell’emergenza sanitaria, che è andata ad accumularsi alla crisi climatica e a quella economica. In questa condizione di precarietà, nella casa che letteralmente brucia e cade a pezzi, l’attivismo civico, la partecipazione, la gratuità, i volontariati si sono dimostrati il primo vaccino sul campo e continuano a esserlo”. Il primo numero guarda al futuro, interrogandosi su come i volontariati stanno immaginando il domani dopo la crisi sanitaria e sociale, anche nel rapporto tra la Pubblica amministrazione e il Terzo settore in termini di co-progettazione e co-programmazione. Molti gli outsider sfidati a riflettere sul volontariato: il costituzionalista Francesco Pallante, l’evoluzionista Telmo Pievani e il pediatra Sergio Conti Nibali, il giornalista esperto di hi-tech e sicurezza informatica Marco Schiaffino. La rivista porterà inoltre le lettrici e i lettori in giro per l’Italia, raccontando nei reportage la realtà romana di CentRocelle, il progetto siciliano Spendiamoli insieme, l’Associazione vittime del Salvemini di Casalecchio di Reno e altre esperienze provenienti da Lombardia, Veneto, Marche e Abruzzo. Il magazine, con una tiratura di quasi 10mila copie, sarà diffuso solo su abbonamento e prevede la pubblicazione di due numeri l’anno.