Iraq: vescovi caldei ai politici, “accelerare la formazione di un governo competente e capace”

“Seguire i valori nazionali e fraterni, dare priorità all’interesse pubblico piuttosto che alle agende di parte, accelerare la formazione di un governo di competenze nazionali”: è quanto chiedono a tutti i politici iracheni i vescovi caldei dell’Iraq in una nota del 23 ottobre scorso, diffusa al termine del loro incontro, presieduto dal patriarca, card. Louis Raphael Sako, e tenutosi a Erbil. Tutto ciò, si legge nel testo, può essere conseguito con “un dialogo calmo e civile che spieghi il punto di vista dell’altro, per porre fine all’attuale tensione generata dalle recenti elezioni”. Un governo, formato da persone competenti e capaci a livello nazionale, potrebbe “evitare che il Paese peggiori”. Condannato anche il ricorso alle armi che servono solo “alla difesa della patria” e non a “risolvere i problemi tra cittadini”.