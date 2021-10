Caritas internationalis: dal 28 ottobre cominciano le iniziative per il 70° anniversario

Un momento di bilanci, ricordi, ma soprattutto di testimonianza e rinnovato impegno per il futuro. Sarà questo il settantesimo anniversario di Caritas Internationalis, la Confederazione nata il 12 dicembre 1951 che riunisce e coordina le diverse Caritas nazionali presenti nel mondo. A partire dal prossimo 28 ottobre – si legge in una nota – in ognuna delle sette settimane che precedono la data del 12 dicembre, si terranno sette conferenze online, ciascuna dedicata ad una delle sette regioni dove opera la Confederazione: Africa, America del Nord, America Latina e Caraibi, Asia, Europa, Medio Oriente e Nord Africa, e Oceania.

La prima conferenza, dal titolo “Seven decades of fighting against poverty and for human dignity”, è in programma giovedì prossimo, 28 ottobre, alle ore 15.30 (ora di Roma) e sarà incentrata sulla Regione del Nord America. I sette appuntamenti – spiegano gli organizzatori – saranno un’occasione per ripercorrere, attraverso la voce di esperti e rappresentanti delle Caritas locali, alcuni momenti chiave della storia della Confederazione nelle diverse regioni, presentando al tempo stesso sfide, crisi e difficoltà attuali. Ogni conferenza sarà accompagnata da un progetto da realizzare in loco quale gesto simbolico in favore dei poveri e dei più vulnerabili. Sono passate sette decadi da quando il 12 dicembre 1951 l’Assemblea costitutiva di Caritas Internationalis si riunì a Roma. Allora le Caritas membro della Confederazione erano appena 13, mentre oggi sono 162. Caritas Internationalis nacque per volere di Pio XII al fine di riunire le organizzazioni caritative nazionali, per favorirne la reciproca conoscenza, la coordinazione e collaborazione nello svolgimento dell’attività caritativa e sociale nelle diverse parti del mondo. La Confederazione conobbe sin da subito un rapido sviluppo, tanto che, già nel 1967, Paolo VI affermò nell’enciclica Popolorum progressio che “Caritas Internationalis è dappertutto all’opera”. Oggi, la Confederazione opera in 200 Paesi e territori continuando a servire, difendere e accompagnare i poveri, attraverso la risposta alle emergenze umanitarie, la difesa della dignità umana e la creazione delle condizioni necessarie ad uno sviluppo umano integrale. Grazie alla propria capillare presenza Caritas si pone come un interlocutore privilegiato delle comunità locali, ed è per questo che Papa Francesco ha voluto che Caritas Internationalis coordinasse, assieme al Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, il gruppo di lavoro sull’ascolto delle Chiese locali della Commissione Vaticana Covid-19. Le realtà locali saranno anche al centro delle diverse iniziative organizzate da Caritas Internationalis per celebrare il proprio anniversario. Le diverse iniziative e celebrazioni si concluderanno a Roma con una conferenza che avrà luogo presso la Pontificia Università Urbaniana il 13 dicembre, dalle 9 alle 13. Durante tale evento sarà lanciata anche la nuova campagna globale di Caritas Internationalis dedicata alla promozione dell’ecologia integrale e di una “conversione ecologica”. Nell’ambito delle iniziative per il proprio anniversario, Caritas Internationalis ha inoltre iniziato a diffondere informazioni e immagini pubblicando, sul proprio account Twitter @iamCaritas e sugli altri profili social, un tweet al giorno dedicato ad un anno della propria storia.