Consiglio d’Europa: “La democrazia può salvare l’ambiente?”, torna in presenza a Strasburgo l’appuntamento del Forum mondiale

(foto coe.int)

È tempo di Forum mondiale per la democrazia (World Forum for Democracy), appuntamento annuale del Consiglio d’Europa che riunisce a Strasburgo decisori politici e attivisti, tra cui molti giovani, per discutere temi d’attualità per le democrazie di tutto il mondo. L’appuntamento del 2020 si era mosso sul web causa Covid-19; ora torna in presenza, dall’8 al 10 novembre prossimi, con la domanda: “La democrazia può salvare l’ambiente?”. Si sta ancora combattendo contro la pandemia, spiegano gli organizzatori, ma “i danni ambientali e il cambiamento climatico non sono scomparsi”, anzi “la più grande minaccia esistenziale dell’umanità incombe sempre più grande”. A fronte di ciò la democrazia appare particolarmente fragile e quindi come “garantire che la leadership democratica sia capace di un’azione rapida e decisiva” per contrastare la deriva ambientale? Su questo snodo si muovono i tre giorni di confronti, con un programma denso di interventi (https://www.coe.int/en/web/world-forum-democracy/programme-8-10-november-2021): cinque plenarie; dieci laboratori su esperienze e iniziative della società civile (una di queste a fine Forum verrà insignita con il premio per l’innovazione democratica) e sei tavole rotonde che affronteranno temi che vanno dalla democrazia deliberativa ai diritti umani, dall’attivismo giovanile alla salute, alle minacce contro i paladini dell’ambiente.